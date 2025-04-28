Казахстанские НПО вносят значительный вклад в достижение ЦУР

БАКУ /Trend/ - Казахстанские НПО вносят значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель Комитета по делам гражданского общества при Минкультуры Казахстана Гульбара Султанова в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"В Казахстане гражданское общество быстро развивается благодаря Концепции развития гражданского общества на 2021-2030 годы. Сегодня в нашей стране насчитывается более 20 тысяч НПО, около 40 процентов граждан участвуют в гражданской деятельности. Казахстанские НПО вносят значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития. Они участвуют в консультациях и рабочих группах",- сказала она.

По ее словам, правительство создало отличные условия для диалога, такие как Координационный совет, общественные советы и гражданские форумы.

"Каждый год НПО реализуют более 2000 социальных проектов, связанных с Целями устойчивого развития, улучшением образования, гендерным равенством, охраной природы, правами человека и многим другим", - подчеркнула Султанова.