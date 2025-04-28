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В суде представлено признание Сержа Саргсяна: Роберт Кочарян и сам участвовал в Шушинской операции

Политика Материалы 28 апреля 2025 15:18 (UTC +04:00)
В суде представлено признание Сержа Саргсяна: Роберт Кочарян и сам участвовал в Шушинской операции

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На продолжившемся в Бакинском военном суде в понедельник судебном процессе был изучен видеоматериал с высказываниями бывшего президента Армении Сержа Саргсяна относительно оккупации Шушинского района армянскими вооруженными силами.

Как сообщает Trend , С.Саргсян заявил, что Шушинская операция представляла особую значимость: "Значение этой операции было настолько велико, что в ней участвовал и сам Роберт Кочарян".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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