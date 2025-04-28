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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран традиционно поддерживают друг друга в рамках международных организаций

Политика Материалы 28 апреля 2025 15:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран традиционно поддерживают друг друга в рамках международных организаций
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Иран традиционно поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Сегодня также был проведен обмен мнениями по этому вопросу и обсуждались рамки будущего совместного сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава государства отметил, что представители двух стран всегда находятся рядом друг с другом, будь то в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, ОЭС, Движения неприсоединения, или других организаций.

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