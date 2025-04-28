У Ирана есть возможность делиться опытом с Азербайджаном в различных сферах – Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - У Ирана есть возможность делиться опытом с Азербайджаном в различных сферах, использовать рыночные возможности и развивать взаимные связи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

«Вместе мы сможем укрепить мир, стабильность и безопасность в регионе. Вместе мы способны находить пути решения существующих проблем. Я убеждён, что, обладая мощным потенциалом исламского мира, укрепляя братские и сестринские связи, уважая территориальную целостность друг друга и с почтением относясь к нашим духовным ценностям и традициям, мы сможем на основе достигнутых соглашений и общих взглядов сохранить единство и выстроить прочное сотрудничество во всех сферах», - отметил он.