Азербайджан и Китай активно укрепляют сотрудничество в рамках Среднего коридора - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай активно развивают сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" и развития Транскаспийского маршрута.

Как передает Trend, об этом заявила новоназначенный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

Она отметила, что цели инициативы "Пояс и путь", выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином, направлены на сохранение духа Великого шелкового пути, создание открытой платформы для сотрудничества и предоставление нового импульса развитию различных стран.

По ее словам, Китай придает большое значение развитию транспортных коридоров, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута, что полностью соответствует стратегии Азербайджана по раскрытию собственного транзитного потенциала.

"Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами вдоль маршрута для постоянного повышения уровня упрощения таможенных процедур и эффективности грузоперевозок, а также для совместного строительства безопасной и стабильной транспортной линии между Китаем и Европой через Каспийское море", - подчеркнула Лу Мэй.

Она также добавила, что в 2024 году объем перевозок по этому направлению значительно увеличился: было отправлено 369 поездов, что более чем в 36 раз превышает показатели предыдущего года.