Люди с ограниченными возможностями должны быть активными участниками НПО - председатель комитета сената Иордании

БАКУ /Trend/ - Люди с ограниченными возможностями должны возглавлять НПО и быть активными участниками их деятельности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель комитета сената Иордании по делам людей с инвалидностью Асия Абдель Муталеб Ягхи в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

По ее словам, если НПО работают как организации по защите прав людей с ограниченными возможностями, руководствуясь принципами ЦУР, тогда они сами и должны возглавлять эти организации и быть активными участниками деятельности.

"Важно, чтобы НПО выявляли потребности местных сообществ и разрабатывали планы развития в ответ на эти потребности, основываясь на полевых исследованиях и опросах.

Второй важный момент - это формирование партнерства с государственными органами. Третье - это обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к услугам и адаптация к их потребностям, особенно в чрезвычайных ситуациях - до, во время и после них", - сказала она.