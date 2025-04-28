Китай выражает готовность углублять сотрудничество с Азербайджаном в рамках ШОС - посол

БАКУ /Trend/ - Китай намерен углублять сотрудничество с Азербайджаном в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Trend, об этом заявила новоназначенный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

В своем выступлении она подчеркнула, что Китай высоко ценит участие Азербайджана в деятельности ШОС.

По ее словам, Китай поддерживает инициативы Азербайджана в рамках организации и будет содействовать укреплению его правового статуса и расширению международного влияния.

"Мы готовы использовать платформу ШОС для дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном в областях торговли, инвестиций и цифровой экономики", - отметила Лу Мэй.