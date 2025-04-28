Конференция НПО Глобального Юга в Баку заслуживает высокой оценки - Сесиль Альварес

БАКУ /Trend/ - Конференция неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга в Баку заслуживает высокой оценки

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала директор Филиппинского центра Международного театрального института и артист ЮНЕСКО во имя мира Сесиль Альварес в ходе учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Эта встреча, направленная на расширение начальной платформы взаимодействия в Баку через комплексную, междисциплинарную и инклюзивную платформу стран Глобального Юга, заслуживает высокой оценки", - сказала она.

По ее словам, мероприятие имеет огромное значение для укрепления политик и контроля за их реализацией, для содействия инновационному сотрудничеству между странами Юга, а также для диалога с Севером по вопросам прозрачного обмена технологиями и финансовой поддержки лучших практик в борьбе с климатическими катастрофами.

Альварес также подчеркнула, что культура играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития, однако часто недооценивается и воспринимается лишь как развлечение.

Она отметила, что без активного использования культуры невозможно эффективное развитие общества. Альварес призвала интегрировать культуру в коммуникацию о глобальных проблемах. По ее словам, культура должна стать катализатором изменений, помогая людям осознать свою роль в решении климатических и социальных проблем.