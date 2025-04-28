В Азербайджане я чувствую себя так же, как в Тебризе или Ардебиле — Масуд Пезешкиан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Я не чувствую себя в Азербайджане чужим, я чувствую себя так же, как в Тебризе или Ардебиле.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Находясь с визитом в Азербайджане, я не чувствую себя здесь чужим. Я будто в Тебризе, Ардебиле. Как будто нахожусь в одном из городов, где вырос. Поэтому я очень рад находиться здесь", - добавил он.