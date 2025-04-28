В скором времени я вновь совершу визит в Азербайджан - Масуд Пезешкиан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В скором времени я вновь совершу визит в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"В самом скором времени я вновь совершу визит в Азербайджан. В связи со взрывом, произошедшим в Иране, я вынужден завершить визит в короткие сроки. В ближайшем будущем, в следующий визит в Азербайджан, я постараюсь остаться на несколько дней", - добавил он.