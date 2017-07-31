Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 24-26, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 21-26, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)