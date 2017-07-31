Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" в лицах (ФОТО)

Наши продукты
Информационный терминал
Нефть и газ
Банковская аналитика
НАШИ ПРОДУКТЫ
NEWS TERMINAL
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Доступ к крупной новостной базе с 2006 года
Выбор новостей по тематике и регионам - нефть и газ, бизнес, политика, IT, Южный Кавказ, Каспийский регион, Центральная Азия
Отсутствует баннерная реклама
BANKING ANALYTICS
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Рэнкинг банковской сферы Азербайджана (Рэнкинг подкреплен информационной составляющей банковского сектора, основными событиями мировой экономики, аналитическим обзором основных показателей ранжируемых банков)
DAILY NEWS
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Свежие новости экономики, политики, энергетики Южного Кавказа, Каспийского региона, Центральной Азии
Ежедневно посылаются на вашу электронную почту
OIL & GAS
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Основные события в нефтегазовом секторе
Объявления о начале строительных работ в сфере энергетики
Статистические данные по всем показателям энергетического сектора
Новости мировых компаний в области нефти и газа
ENERGY PROJECTS REVIEW
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Статус азербайджанских оффшорных нефтегазовых проектов
Экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана с указанием их маршрута
Информация о ценах на нефть и нефтепродукты в стране и за ее пределами
WEEKLY BUSINESS MONITORING
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Экономический обзор всех секторов экономики Азербайджана
Хроника минувшей экономической недели
Законы, указы и распоряжения за неделю
Тендеры за неделю в регионе
MONTHLY BUSINESS MONITORING
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Общая экономическая ситуация в Азербайджане
Цены и состояние потребительского рынка в Азербайджане
Инвестиции в экономику Азербайджана
IT сектор Азербайджана
Внешняя торговля Азербайджана
BUILDING & LOGISTICS MONITORING
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Все новости сектора строительства в Азербайджане, на Кавказе и Центральной Азии
Статистика по транспортировке грузов
Совместные проекты с международными финансовыми институтами по развитию транспортной инфраструктуры стран региона
IRAN ENERGY MARKET
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Основные события в нефтегазовом секторе Ирана
Статистика по всем показателям энергетического сектора
Аналитика местных и иностранных экспертов в этой отрасли
Новые соглашения и контракты о сотрудничестве
IRAN REVIEW
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Внешняя торговля Ирана
Макроэкономические показатели страны
Показатели внешнеэкономической деятельности
Ситуация в банковском секторе Ирана
CENTRAL ASIA ECONOMIC OUTLOOK
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Макроэкономические показатели региона
Новости транспортного сектора
Внешнеэкономическая деятельность
Новости строительства и тендеры
CENTRAL ASIA ENERGY MARKET
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Нефтегазовый сектор стран Центральной Азии
Аналитика местных и иностранных экспертов в этой отрасли
Статистика по всем показателям энергетического сектора
TENDER WEEKLY REPORT
ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
Информация об объявленных в течение недели тендерах в Азербайджане,в Иране и странах Центральной Азии
ЗАКАЗАТЬ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
E-MAIL: sales@trend.az
ТЕЛЕФОН: +994 50 669-48-84
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Азад Абдулрагим-заде
RU
AZ
EN
TR
FA
Войти
Регистрация
Лента новостей
Азербайджан
Политика
Экономика
Нагорно-карабахский конфликт
Общество
Происшествия
Экономика
Энергетика
Бизнес
IT
Тендеры
Исследования
Южный Кавказ
Армения
Грузия
Иран
Политика
Экономика
Ядерная программа
Общество
Беларусь
Центральная Азия
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
В мире
Турция
Европа
США
Россия
Израиль
Арабские страны
Другие страны
Trend Life
Социум
Культура
Звёздный мир
Интересное
Интервью
Консультации специалистов
Стиль
Туризм
Лента новостей
Азербайджан
Политика
Экономика
Нагорно-карабахский конфликт
Общество
Происшествия
Экономика
Энергетика
Бизнес
IT
Тендеры
Исследования
Южный Кавказ
Армения
Грузия
Иран
Политика
Экономика
Ядерная программа
Общество
Беларусь
Центральная Азия
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
В мире
Турция
Европа
США
Россия
Израиль
Арабские страны
Другие страны
Trend Life
Социум
Культура
Звёздный мир
Интересное
Интервью
Консультации специалистов
Стиль
Туризм
Главная
Азербайджан
Общество
Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" в лицах (ФОТО)
31 июля 2017 12:47 (UTC+04:00)
0
0
Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" в лицах
Тэги:
ЖАРА-2017
Новости по теме
В Баку состоялось грандиозное закрытие международного фестиваля "ЖАРА-2017" (ФОТО)
Культура
02:49
Церемония закрытия фестиваля "ЖАРА" в Баку: звезды на красной дорожке (ФОТО)
Звёздный мир
00:37
"Заряд эмоций и удовольствие от встречи с друзьями": Николай Басков о фестивале "ЖАРА" (ФОТО)
Звёздный мир
30 июля 21:26
"Это надо увидеть!": Николай Басков отметит день рождения грандиозным шоу в Баку (ФОТО)
Звёздный мир
30 июля 20:39
В Баку всё шикарно – Кристина Орбайкате (ФОТО)
Звёздный мир
30 июля 16:13
В Баку всё получается по-настоящему, искренне - Стас Михайлов (ФОТО)
Звёздный мир
30 июля 15:47
Александр Панайотов шокирован Баку (ФОТО)
Звёздный мир
30 июля 15:25
Мобильный телефон Олега Газманова утонул в бассейне – "ЖАРА" в Баку (ФОТО)
Звёздный мир
30 июля 13:54
Баку – музыка без границ – Диана Арбенина на фестивале "ЖАРА" (ФОТО)
Звёздный мир
30 июля 13:08
Алла Пугачева вернулась на сцену - фантастический вечер на фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)
Культура
30 июля 03:08
Парад звезд на красной дорожке фестиваля "ЖАРА" в Баку – день третий (ФОТО)
Звёздный мир
29 июля 23:03
Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Максим Галкин в Баку (ВИДЕО)
Звёздный мир
29 июля 13:32
Нереально круто, весело, гостеприимно - Ирина Дубцова о фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Звёздный мир
29 июля 10:53
София Ротару отметила потрясающий юбилей на фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)
Культура
29 июля 08:55
Звезды на красной дорожке международного фестиваля "ЖАРА" в Баку – день второй (ФОТО)
Звёздный мир
28 июля 21:27
Glukoza: Глюкоза Баку - это гостеприимство и дружба
Звёздный мир
28 июля 19:01
Нереальный заряд положительной энергии - Ольга Бузова о фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)
Звёздный мир
28 июля 18:28
Ароматный чай в армуды для Олега Газманова и его семьи
Звёздный мир
28 июля 18:21
Самое читаемое
ВС Армении обстреляли населенные пункты Азербайджана, есть погибший
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан, на протяжении веков вносящий вклад в развитие межцивилизационного диалога, исторически стремился укреплять единство между народами
Лейла Алиева: Завоевать любовь людей - большое счастье
Болгария вновь может стать основным поставщиком фармацевтической продукции в Азербайджан
Точка зрения
Армянские СМИ пишут, что НАТО примет Армению в членство и защитит от России: когда Кремль закрутит армянские гайки?
Армянские СМИ предрекают экономический провал Армении из-за новых санкций в отношении России
Армения играет в игры за спиной Москвы, а Баку это не НАТО
О компании
Руководство
Партнеры
Наши продукты
Info Service
Архив новостей
Контакты
AZ1141, Азербайджан, Баку, улица Бахтияр Вахабзаде, 14
+(994 12) 497-31-72
agency@trend.az
+(994 12) 497-30-89
© 2017
Trend News Agency
Правила использования материалов