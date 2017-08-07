В Бакстанцию скорой помощи со змеиными укусами обратились свыше 30 человек

7 августа 2017 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи (БССМП) поступило свыше 334 тысяч обращений, что на 30 тысяч обращений больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы минздрава, распространенном в понедельник.

На основании поступивших обращений в стационарные лечебницы были помещены более 31,8 тысяч больных.

За указанный период благодаря реанимационным мерам из тяжелого состояния были выведены более 1,1 тысяча человек.

В связи с неожиданными заболеваниями поступило более 17,9 тысячи обращений.

Из обратившихся с инфарктом миокарда 460 больных были госпитализированы около 440, из обратившихся с инсультом 1880 больных – 1680, из пострадавших в ДТП 1170 - свыше 1000 человек, в связи с родами в больницы были доставлены 1580 женщин.

190 лицам, нуждающимся в скорой медицинской помощи, место проживания которых неизвестно, была оказана первая медицинская помощь, и они были помещены в соответствующие клиники.

С начала летнего сезона поступило 31 обращение в связи с укусами змей, 30 обратившихся лиц были госпитализированы.

Количество вызовов, совершенных для детей, составило 36,5 тысяч за шесть месяцев текущего года, число помещенных в больницы – более 6,3 тысяч.

До 500 новорожденных, родившихся с тяжелыми пороками развития, были доставлены из отдаленных районов в кувезах и госпитализированных в столичных роддомах, а также были помещены в Республиканский перинатальный центр и НИИ педиатрии им. К.Фараджовой.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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