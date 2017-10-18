В Азербайджане с начала года из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев этого года в Азербайджане правоохранительными органами было выявлено 2373 факта, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом говорится в отчете, подготовленном Рабочей группой Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, распространенном в среду.

Из выявленных фактов 678 связаны с продажей или незаконным приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров с целью сбыта, 1455 - с незаконным приобретением и хранением наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров без цели сбыта, 196 - с незаконной культивацией растений, обладающих наркотическими свойствами, 44 - факты иного характера.

По выявленным фактам из незаконного оборота была изъята одна тонна 25 килограммов 434,074 грамма различных видов наркотических средств, восемь килограммов 915,4 грамма сильнодействующих веществ и 58 килограммов 162,7 грамма ядовитых веществ, а также 12670 кустов конопли.

Из всего количества конфискованных наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров более 599 килограммов составила марихуана, около 174 килограммов – опиум, более 180 килограммов – героин, более 5,5 килограмма – гашиш. Было конфисковано 1545 таблеток - это более четырех килограммов психотропных веществ и около 67 килограммов - других веществ.

К уголовной ответственности за преступления в этой сфере были привлечены 1955 человек, из которых четыре человека - несовершеннолетние, 154 - лица в возрасте от 18 до 25 лет, 281 - в возрасте от 26 до 29 лет, 1516 - старше 30 лет. 1926 задержанных - мужчины, 29 - женщины. Среди задержанных 36 человек – иностранные граждане.

Согласно данным Республиканского наркологического центра министерства здравоохранения, на 31 декабря 2016 года в центре зарегистрировано 29448 человек, из которых 24056 человек стоят на диспансерном учете, 5392 – на профилактическом. Среди них пять несовершеннолетних, 612 женщин. В центре зарегистрировано 20576 человек (459 женщин), являющихся потребителями инъекционных наркотиков, 183 токсикомана. В 2016 году на учет было взято 2142 человека, снято с учета – 1249 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор:)