Завтра в Баку ожидается переменная облачность, местами возможны дожди

2 января 2018 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов, днем 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман, морось. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 3-х градусов мороза до 2-х градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в высокогорных районах ночью 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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