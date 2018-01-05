На ряде дорог Баку наблюдается плотность транспортного потока (ФОТО)

5 января 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На ряде дорог Баку наблюдается плотность транспортного потока, сообщили Trend в пятницу в Бакинском транспортном агентстве.

Отмечается, что в настоящее время плотность транспортного потока наблюдается на проспектах Гейдара Алиева (от центра города до станции метро "Кероглу"), Зии Буньядова (в обоих направления), Бюльбюля и М. Усейнова, улицах У.Гаджибекова и К.Рагимова.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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