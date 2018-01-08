Дорожная полиция Азербайджана обратилась к владельцам транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Главное управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к физическим и юридическим лицам по поводу предоставления информации о пользователях транспортных средств.

Государственная дорожная полиция МВД доводит до сведения владельцев транспортных средств, что в соответствие с требованиями закона «О дорожном движении» физические лица при регистрации, а также при перерегистрации транспортного средства должны предоставить органу, осуществляющему госрегистрацию, данные о месте регистрации и проживания, номер телефона и электронный адрес при его наличии и номер водительского удостоверения, а юридические лица должны предоставить соответствующие данные лица, кому доверено транспортное средство, и обновлять эти данные в течение дня, если вносятся изменения.

С целью предотвращения лишней траты времени при предоставлении соответствующих документов просьба к владельцам транспортных средств в течение одного дня с даты изменения вышеуказанной информации обратиться в региональные отделы регистрации и отделы технического осмотра или же зайти на сайт Главного управления дорожной полиции www.dyp.gov.az.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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