Портал The Cultural Trip о причинах посетить Азербайджан

10 января 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку по сравнению с другими столичными городами – безопасное место.

Как сказали Trend в среду в министерстве культуры и туризма Азербайджана, об этом говорится в статье об Азербайджане на портале The Cultural Trip, посвященном культуре стран мира.

Портал опубликовал серию статей об Азербайджане. В статьях представлена подробная информация о достопримечательностях и туристическом потенциале Азербайджана.

В своих репортажах автор Сэм Бэдфорд подробно рассказывает о природе Азербайджана, Девичьей башне - символе Баку, комплексе «Пламенные башни», храме Атешгях. Он подчеркивает, что в Азербайджане есть довольно много интересных мест, которые могут привлечь внимание туристов.

В статье «11 причин для приезда в Азербайджан» содержится информация об исторических местах, древних постройках и современных зданиях Баку. Говоря о проблеме чистоты в крупных городах, автор отмечает, что Баку - один из самых чистых городов, которые он встречал.

«Бакинский бульвар, включая Площадь флага и Площадь Свободы, простирается на несколько километров. Начиная с «Белого города» в направлении «Пламенных башен», вдоль бульвара расположены торговые центры, кафе и рестораны. Баку, по сравнению с другими столицами, является безопасным местом. По ночам здесь также можно спокойно передвигаться и отдыхать», - сказал Бэдфорд.

В своих статьях «Как провести 24 часа в Азербайджане», «Двухнедельный маршрут путешествия в Азербайджане», «Лучшие туры в Азербайджан», «20 достопримечательностей в Баку», «5 лучших пляжей» автор рассказывает о древнем Ичеришехер, Дворце Ширваншахов, Азербайджанском музее ковра, известной улице Низами, Бакинской Венеции и других местах.

В статье «21 нужных слов, необходимых в Азербайджане», автор говорит, что русский язык является вторым по распространенности языком.

Сэм Бэдфорд также дает информацию об азербайджанской музыке. В своей статье под названием «Лучшая поп-музыка в Азербайджане» автор обращает внимание на популярных исполнителей поп-музыки и эстрады. Отметив, что Азербайджан стал более популярным после "Евровидения" в 2011 году, автор говорит о жанрах мугам и мейхана.

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