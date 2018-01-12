Бакинская таможня пресекла контрабандный ввоз в страну около 1,5 т осетровых (ФОТО/ВИДЕО)

12 января 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Бакинского таможенного управления пресекли попытку незаконного ввоза на территорию страны около 1,5 тонны (496 штук) осетровых, говорится в сообщении пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в пятницу.

В отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Бакинского таможенного управления поступила информация о том, что в грузовом автомобиле Kamaz (99-LF-021/05-ZA-006), управляемом гражданином Азербайджана Мамедовым Рамином Тельман оглу и возвращающемся порожняком на судне «Меркурий-1» из порта Актау в Баку, содержится груз с осетровой рыбой.

По прибытии транспортное средство было осмотрено таможенниками в Международном морском торговом порту. Во время проверки в грузовом отсеке была обнаружена искусно спрятанная и завернутая в целлофан рыба весом до 1,5 тонны (1 408 килограммов) и один мотор для катера "Yamaha Enduro 15".

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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