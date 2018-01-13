Баку включен в ТОП-5 городов с самой необычной архитектурой

13 января 2018 04:49 (UTC+04:00)

Баку включен в список лучших городов мира для туристов, которые любят необычную архитектуру, передает Интерфакс со ссылкой на туристический путеводитель Lonely Planet.

Рейтинг составлен для тех туристов, которые уже побывали в главных архитектурных центрах мира – Париже, Нью-Йорке и Лондоне и ищут новые маршруты.

В столице Азербайджана составители рейтинга советуют погулять по средневековым улицам в Старом городе, посетить Девичью Башню и Центр имени Гейдара Алиева.

Возглавляет рейтинг Барселона. Отмечаются, что в Барселоне руины эпохи Римской империи и готические соборы смешиваются с причудливыми зданиями Антонио Гауди. Эксперты рекомендуют уделить внимание не только незавершенному шедевру Саграда Фамилия, но и таким творениям, как "Дом Бальо" и "Парк Гуэль".

На втором месте рейтинга – Стамбул. Тысячелетнее наследие города – это множество дворцов и башен, созданных во времена греков, римлян, византийцев и османов. Наибольший интерес для любителей архитектуры представляют Собор Святой Софии VI века, Голубая мечеть XVII века и Дворец Топкапы.

Третья позиция отдана Риму. В столице Италии эксперты советуют побродить по Колизею и Палатинскому холму, заглянуть в Пантеон, увидеть работы Микеланджело и Бернини в Соборе Святого Петра или просто прогуляться по римским улицам с бесчисленными барочными дворцами и фонтанами.

Четвертое место в рейтинге занял Шанхай. В городе, по мнению экспертов, достойны внимания сооружения в стиле арт-деко и фантастические небоскребы. Обязательны к посещению Шанхайская башня, Шанхайский мировой финансовый центр и Музей Гималаев.

Эксперты также включили в топ-10 города Бразилиа, Оксфорд, Майами, Мумбаи и Чикаго.

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