Издан очередной номер журнала мировой литературы «Хазар»

БАКУ /Trend/ - Переводческий центр при кабинете министров Азербайджана издал очередной номер (4/2017) журнала мировой литературы «Хазар».

Этот номер журнала включает:

* В рубрике «Нобелевская трибуна» - роман Кадзуо Исигуро «Остаток дня»;

* В рубрике «Азербайджанская литература» - стихи Алекпера Салахзаде;

* В рубрике «Рассказ» - рассказы Эдгара По;

* В рубрике «Корифеи» - воспоминания о Франце Кафке и его рассказ «Голодарь»;

* В рубрике «Дневник» - дневник Елены Булгаковой «Я - арестант»;

* В рубрике «Турецкая поэзия» - стихи Эдипа Джансевера, Джахита Зерифоглу, Джемаля Сюрея, Эдже Айхан и Джана Юджеля;

* В рубрике «Эссе» - эссе Юкио Мисима «Солнце и сталь»;

* В рубрике «Русская поэзия» - стихи Анны Ахматовой;

* В рубрике «Театр» - пьеса Мартина Макдонаха «Однорукий из Спокана»;

* В рубрике «Украинская литература» - рассказы Натали Кулиш;

* В рубрике «Роман» - роман Тони Моррисона «Домой» и другие интересные заметки.

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