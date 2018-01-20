В бакинском метрополитене почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В бакинском метрополитене в субботу почтили память жертв трагедии 20 Января, сообщил Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

В полдень на станции метро «20 Января» была проведена поминальная церемония. В это время движение на всех станциях и в тоннелях было приостановлено, был дан минутный гудок и почтена светлая память шехидов, сказал он.

Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов и сотрудники метрополитена посетили на станции метро «20 Января» композицию, посвященную памяти шехидов, почтили их память минутой молчания.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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