Студенты БВШН прошли курс по технике безопасности в Учебном центре SOCAR (ФОТО)

22 января 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) прошли обучение по курсу «Ознакомление, начальная подготовка и обучение студентов технике безопасности для персонала стационарных морских платформ и плавучих буровых установок», который организовал SOCAR.

Как говорится в сообщении БВШН, распространенном в понедельник, участниками тренинга, прошедшего в Учебном центре по охране жизни людей на море при Управлении по тренингам, образованию и сертификации (УТОС) компании с 11 по 19 января этого года, стали 128 студентов первого курса вуза, обучающиеся по специальностям «Инженер-нефтяник», «Инженер-химик» и «Инженер по автоматизации процессов».

Вначале студенты БВШН получили теоретические знания о мерах безопасности при работе в морских условиях, о правилах эвакуации членов экипажа в аварийной ситуации и использования спасательных жилетов и шлюпок. Кроме того, они ознакомились с правилами противопожарной защиты и использования средств пожаротушения в море. Во время практических занятий студенты продемонстрировали приобретенные ими во время учебы знания и навыки.

В рамках тренинга в Учебном центре студенты БВШН также прошли уроки плавания. Следует отметить, что он был проведен в рамках договора о сотрудничестве между БВШН и Управлением обучения, образования и сертификации SOCAR в соответствии со стандартами и требованиями соответствующих международных конвенций, к которым присоединился Азербайджан.

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