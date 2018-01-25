Шахрияр Мамедъяров завоевал пятую победу на супертурнире "Tata Steel Chess"

25 января 2018 00:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В голландском Вейк-ан-Зее завершился десятый тур супертурнира по шахматам "Tata Steel Chess".

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров встретился в рамках тура с представителем России Петром Свидлером. Игра завершилась победой азербайджанкого гроссмейстера.

Мамедъяров идет на третьем месте турнирной таблицы. Первые два места разделяют Аниш Гири и Магнус Карлсен соответственно. В активе всех трех гроссмейстеров 7 очков.

Шахрияр Мамедъяров в рамках одиннадцатого тура в пятницу встретится с Карлсеном Магнусом.

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