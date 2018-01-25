В Баку в зоне оползня обнаружены подземные реки

25 января 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку на Баиловском склоне обнаружены две подземные реки.

Об этом в четверг на встрече с временно переселенными из оползневой зоны сказал глава Исполнительной власти Сабаильского района Баку Эльдар Азизов.

На встрече Азизов отметил, что специалисты, проводившие исследования, обнаружили на горном склоне две подземные реки. Изменение уровня воды в этих реках, а также увеличение осадков являются факторами, которые вызывают оползни.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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