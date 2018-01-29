В оползневой зоне в Баку проводятся гидрологические и буровые работы

БАКУ /Trend/ - В данный момент на оползневом участке в Баку проводятся гидрологические, а также буровые работы с целью изучения его инженерно-геологического состояния.

Об этом в понедельник сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана Рафиг Гасанов.

«В настоящее время на Баиловском склоне серьезная активность в динамике оползня не наблюдается, состояние стабильное», - сказал Гасанов.

По его словам, несмотря на отсутствие активности в динамике оползня осуществляются серьезные меры контроля, на участке продолжаются исследовательские работы.

«Во время бурения были взяты образцы горных пород для проведения анализа в лабораторных условиях. Принимая во внимание предыдущие исследования, будет подготовлено заключение по главной причине оползня и зоне его охвата и принято окончательное решение», - сказал Гасанов.

Ожидается, сказал он, что к концу этой недели заключение министерства будет готово.

Отметим, что в последние дни в оползневой зоне в поселке Баилово увеличилось количество трещин в домах. Около 90 домов в оползневой зоне находится в аварийном состоянии, 67 семей переселены из своих домов.

В связи с оползнем в Исполнительной власти Сабаильского района Баку создан специальный штаб.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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