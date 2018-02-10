Из Уфы в Баку будут осуществляться прямые авиарейсы

10 февраля 2018 07:58 (UTC+04:00)

Из Уфы в Баку появятся новые прямые авиарейсы, которые будет выполнять авиакомпания «Саратовские авиалинии», пишет UfacityNews.ru.

Рейсы из Уфы в Баку и обратно будут осуществляться по четвергам, начиная с 29 марта на воздушном судне АН-148. Вылет из международного аэропорта Уфы – в 21:55, прибытие в Международный аэропорт Гейдар Алиев – в пятницу в 00:15 по местному времени, время в пути – 3 часа 20 минут. Обратные вылеты будут осуществляться в 05:40 с прибытием в Уфу в 10:00.

Отметим, что минимальная цена билета в оба конца составляет 20 516 (353 доллара США) рублей по промо-тарифу.

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