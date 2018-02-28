Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

28 февраля 2018 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первого марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, говорится в среду в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Вечером и ночью в отдельных местах туман, морось. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-10, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 60-65 процентов.

Завтра вечером и ночью на некоторых горных территориях в районах страны ожидаются осадки, в отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 3-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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