В Азербайджане число желающих совершить хадж достигло 350-и

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году 350 человек подали заявки на совершение хаджа, говорится в среду в сообщении Управления мусульман Кавказа (УМК).

Сообщается, что прием заявок продолжается.

В УМК также сказали, что среди подавших заявки нет совершающих хадж повторно. В предыдущие годы число повторно совершающих хадж составило 12 человек.

Было отмечено, что согласно законам Саудовской Аравии те, кто в течение четырех лет совершает хадж, должен дополнительно заплатить 535 долларов. То есть, если один человек последние четыре года ежегодно совершал хадж, а также совершает и в этом году, должен заплатить дополнительную сумму.

Отметим, что квота Азербайджана на совершение хаджа составляет 1200 человек.

Напомним, прием документов начался с 10 февраля и продлится до 15 июля. Паломничество запланировано на 14 - 17 августа, возвращение намечено на 1 - 4 сентября.

Стоимость совершения хаджа составляет 4150 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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