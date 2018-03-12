Снижена допустимая скорость движения на главных автомагистралях Баку

12 марта 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой в Баку допустимая скорость движения на двух главных автомагистралях - проспекте Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и аэропортовском шоссе до Зыхского круга снижена на 20 км/ч, сказал в понедельник Trend глава отдела по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, на электронных табло указано «скользкая дорога». Скорость снижена с целью обеспечить безопасность дорожного движения. Водителям рекомендуется соблюдать скорость на дорогах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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