Началась регистрация на второй пробный экзамен для поступающих в вузы Азербайджана

15 марта 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второй пробный экзамен для желающих поступить в I-IV группу специальностей вузов Азербайджана пройдет 15 апреля, говорится в среду в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Пробные экзамены начинаются в 11:00.

Регистрация на пробный экзамен началась сегодня в 10:00 и будет проводиться до 10:00 11 апреля.

Проведение пробного экзамена запланировано в 18 городах и районах страны.

Список зданий, в которых будет проведен пробный экзамен, будет размещен на сайте ГЭЦ.

Стоимость участия в пробном экзамене составляет 20 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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