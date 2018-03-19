На одном из проспектов Баку ликвидирован разворот

БАКУ /Trend/ - В Баку на проспекте Нобеля со вспомогательной дороги был разворот налево, чтобы выехать на Украинский круг. Это приводило к пробкам, поскольку водители не уступали дорогу друг другу. Поэтому разворот на этой территории ликвидирован и создан поворот на следующей дороге, сообщили в понедельник в пресс-службе Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

В структуре сказали, что пока проводится своеобразное тестирование. «На территории установлены пластиковые ограничители. Если это изменение себя оправдает, оно останется, если нет – будут приняты другие меры», - сказали в госагенстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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