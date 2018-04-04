Вице-премьер огласил планы относительно оползневой зоны в Баку

БАКУ /Trend/ - Семьи, проживающие в 97 домах в Баиловской оползневой зоне, были переселены.

Об этом в среду сказал вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

Шарифов отметил, что шесть домов, из расположенных на этой территории 97 домов, полностью разрушены.

«Эти шесть домов разрушились через два дня после того, как мы выселили проживающие там семьи. В этих домах проживало 32 человека, и если бы мы своевременно не выселили их, то стали бы свидетелями трагических событий. В настоящий момент дома находятся в аварийном состоянии. Прилагаем усилия, чтобы на первом этапе 97 семьям была предоставлена единовременная компенсация», - сказал вице-премьер.

По словам Шарифова, планируется снос 97 домов в оползневой зоне.

«Затем здесь должны быть проведены работы по благоустройству, соответствующие правилам проведения работ в оползневых зонах. Эти территории уже непригодны для проживания. В настоящий момент мы серьезно заняты этим вопросом. После выделения средств эти жители будут размещены. Пока же, в течение одного года, то есть до конца текущего года, переселенным семьям будет предоставлены средства для аренды жилья», - отметил Шарифов.

Шарифов добавил, что в решении Кабинета министров, принятом три года назад, указывается, что в районе Баилово в целом нельзя строить дома.

«Как на этой территории, так и в других оползневых зонах было запрещено строительство. Министерство экологии и природных ресурсов вместе с министерством по чрезвычайным ситуациям обозначили оползневые территории в Азербайджане, и Кабинет министров запретил строительство на этих территориях», - сказал заместитель премьер-министра.

Отметим, что 24 января в поселке Баилово произошел оползень. 98 домов в оползневой зоне находятся в аварийном состоянии, жители были переселены из своих домов и им предоставлено временное убежище. Спустя несколько дней четыре дома полностью разрушились, два дома пришли в непригодное для проживания состояние.

(Автор: Максим Цурков. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.