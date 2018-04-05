Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Утром местами слабый туман, юго-западный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 5-7, днем - 10-15 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако, в первой половине дня в отдельных местах ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, западный ветер.

Ночью - 4-9, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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