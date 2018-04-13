Российский гимнаст в восторге от организации Чемпионата Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Все условия, созданные для спортсменов на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, отвечают самым высоким требованиям, сказал Trend в пятницу российский гимнаст Дмитрий Зенкин.

"Зал прекрасный, организация чемпионата ничем не уступает проведению подобных мероприятий в других странах. Мне тут нравится абсолютно все, могу сказать, что я в восторге", - добавил российский спортсмен.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.