На Чемпионате Европы в Баку шикарные условия – белорусcкий тренер

14 апреля 2018 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку мы ощущаем поддержку дружественного нам азербайджанского народа, очень нравится зал, обстановка, обслуживание, в стенах арены гимнастики мы чувствуем себя комфортно.

Об этом сказала Trend тренер белорусcкой команды Наталья Лебедева после выступления своих подопечных на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

"Я была на многих площадках, но здесь, в Баку, нам очень комфортно и условия шикарные. Спасибо вам!", - добавила Лебедева.

Говоря о результатах белорусских спортсменов, она отметила, что основная часть соревнований еще впереди. "Ребята молодцы, но соревнования впереди. И еще мы очень рады, что у нас уже есть юношеская олимпийская лицензия", - добавила тренер.

Касаясь азербайджанских спортсменов, Лебедева подчеркнула, что появляется интересная молодежь. "Видно, что есть перспективные ребята, за которыми будущие, и тренеры это понимают", - сказала она.

По словам Натальи Лебедевой, у Азербайджана многому можно научиться в плане организации спортивных соревнований.

"Нам проводить в 2019 году вторые Европейские игры, и, конечно, нам есть чему поучиться у Азербайджана", - отметила она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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