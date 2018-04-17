В Баку началось строительство новой автодороги (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Одним из важных вопросов, стоящих перед Госагентством автомобильных дорог Азербайджана, является создание новой дорожной инфраструктуры, которая снизит плотность транспортного потока в Баку. В рамках этого в минувшем году было реализовано несколько проектов, говорится во вторник в сообщении агентства.

В этом году также планируется реализация нескольких таких проектов.

Один из них - строительство новой дороги, соединяющей проспект Зии Буньядова с автодорогой Хырдалан-Бинагади-Балаханы. В сообщении отмечается, что уже дан старт строительству этой дороги.

Данная дорога проходит над озером Беюкшор. Протяженность дороги - 2,7 километра.

В начале и в конце новой дороги планируется построить туннели, длина которых 416 и 206 метров.

После строительства новой автодороги водители смогут без проблем добираться как до автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, так и до проспекта Зии Буньядова. Таким образом, целью является сокращение транспортного потока на проспекте Зии Буньядова, а также перед станцией метро «Кероглу» на проспекте Гейдара Алиева.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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