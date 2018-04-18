БВШН и ATL Tech подписали соглашение

18 апреля 2018 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и компания ATL Tech, специализирующаяся в области информационных и телекоммуникационных технологий, подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает вуз в среду.

В церемонии подписания приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, исполнительный директор ATL Tech Рашад Мирзоев, технический директор компании Вургун Гаджиев, координатор учебных программ Ханум Ахундова, профессора, преподаватели и студенты Высшей школы.

Приветствуя гостей, ректор вуза Эльмар Гасымов отметил, что удовлетворен развитием отношений БВШН с компанией ATL Tech, которая предлагает широкий спектр услуг в области ИТ-консалтинга, системной интеграции и безопасности, программного обеспечения и решений. Отметив, что два студента вуза уже стали сотрудниками компании, ректор Эльмар Гасымов призвал остальных студентов принять участие в программе производственной практики, которую осуществляет ATL Tech, и приобрести профессиональный опыт по своей специальности.

Затем с презентацией, подробно освещающей основные направления деятельности и проекты компании, выступил технический директор ATL Tech Вургун Гаджиев. Он сообщил, что компания, использующая самые передовые технологии, помогает организациям упростить и оптимизировать ежедневные операции и добиться максимальной эффективности при минимальных затратах. По словам Вургуна Гаджиева, ATL Tech, которая предоставляет услуги в сфере ИТ-безопасности, технологического консалтинга, разработки программного обеспечения и мобильных приложений, предлагает студентам БВШН принять участие в программе стажировки в компании. Он подробно проинформировал участников встречи о программе производственной практики и поддержки профессионального развития молодых инженеров, осуществляемой в ATL Tech. Как сказал Вургун Гаджиев, студенты, успешно прошедшие стажировку в компанию, в дальнейшем могут стать ее сотрудниками и работать в ней по избранной специальности.

Затем ректор БВШН Эльмар Гасымов и исполнительный директор ATL Tech Рашад Мирзоев подписали соглашение о сотрудничестве двух организаций, которое, в частности, предусматривает совместную деятельность сторон.

После церемонии подписания сотрудник ATL Tech, студент четвертого курса Высшей школы, обучающийся по специальности «Инженер по автоматизации процессов» Амираслан Бахшилы поделился впечатлениями о своей работе в компании и приобретенном опыте.

В заключение представители компании ответили на вопросы студентов о программе стажировки и возможностях трудоустройства в ATL Tech.

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Azernews Newspaper
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