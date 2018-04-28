Приходим в Национальную арену гимнастики с удовольствием – зритель

БАКУ /Trend/ - Всегда приходим в Национальную арену гимнастики с удовольствием, сказал в субботу Trend зритель соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку Шахин Мамедов.

"Второй раз на подобном мероприятии, очень нравится, как проходит Кубок мира. Соревнования организованы на высшем уровне, и для спортсменов и для зрителей созданы все условия", – отметил Мамедов.

Коснувшись развлекательной части мероприятия, Мамедов подчеркнул, что идея с маскотом Гур-Гуром очень интересная.

"Обычно маскотов можно наблюдать на спортивных мероприятиях за рубежом и, когда видишь подобную организацию здесь, ощущаешь масштабность мероприятия", - добавил зритель, подчеркнув, что желает азербайджанским спортсменкам удачных выступлений.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представят Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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