Лучшие моменты последнего дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

29 апреля 2018 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

Trend представляет читателям лучшие моменты с соревнований.

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