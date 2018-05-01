Комиссия по помилованию при Президенте Азербайджана рассмотрела более 100 обращений

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялось очередное заседание Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend член Комиссии Рашад Меджид. По его словам, на заседанииуже рассмотрено более 100 обращений, и в отношении части из них было принято положительное решение.

Медждид ометил, что в течение этой недели Комиссия проведет еще несколько заседаний и завершит рассмотрение заявлений.

Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые проводятся с конца января, до сегодняшнего дня было рассмотрено более 500 обращений.

В целом в Комиссию поступило около 1000 обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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