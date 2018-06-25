В Азербайджане аномальная жара сохранится до конца июня

25 июня 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 21-24, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 55-65, днем 30-35 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов.

Умеренный ветер на пляжах обуславливает благоприятные погодные условия. Но в связи с повышением температуры до 38 градусов в дневные часы рекомендуется защищаться от солнечных лучей.

В районах Азербайджана завтра без осадков, ветер западный, днем и утром в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

С 26 июня до конца месяца в Азербайджане ожидается аномальная температура, максимальная температура воздуха составит 35-40, в районах Центрального Арана и Нахчыванской АР местами ожидается до 42 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается аномальная жара
Общество 16:06
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество 23 июня 15:02
В Азербайджане в выходные дни будет солнечная погода
Общество 22 июня 17:52
В субботу в Баку сохранится жаркая погода
Общество 22 июня 15:20
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла
Нагорно-карабахский конфликт 21 июня 14:31
Завтра в Азербайджане до 36 градусов тепла
Общество 20 июня 15:13
Завтра в Баку без осадков
Общество 19 июня 14:44
Завтра в Азербайджане будет до 34 градусов тепла
Общество 18 июня 12:44
В воскресенье в Баку сохранится жаркая погода
Общество 16 июня 17:40
В субботу в Баку пляжная погода, до 31 градуса тепла
Общество 15 июня 14:10
В Азербайджане с воскресенья прогнозируется нестабильная погода
Общество 14 июня 20:29
В Азербайджане завтра будет до 34 градусов тепла
Общество 14 июня 15:54
Завтра в Баку сохранится благоприятная погода
Общество 13 июня 15:36
Завтра в Баку будет комфортная погода и умеренный ветер
Общество 12 июня 16:08
Завтра с утра в Баку грозовые дожди, сильный ветер
Общество 11 июня 14:40
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла
Общество 10 июня 13:42
В воскресенье в Азербайджане будет до 32 градусов тепла
Общество 9 июня 14:58
В предстоящие выходные в Азербайджане прогнозируется дождливая погода
Общество 8 июня 18:03