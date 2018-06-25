В Азербайджане аномальная жара сохранится до конца июня

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 21-24, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 55-65, днем 30-35 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов.

Умеренный ветер на пляжах обуславливает благоприятные погодные условия. Но в связи с повышением температуры до 38 градусов в дневные часы рекомендуется защищаться от солнечных лучей.

В районах Азербайджана завтра без осадков, ветер западный, днем и утром в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

С 26 июня до конца месяца в Азербайджане ожидается аномальная температура, максимальная температура воздуха составит 35-40, в районах Центрального Арана и Нахчыванской АР местами ожидается до 42 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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