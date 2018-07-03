"Азерэнержи": Подача электроэнергии в Азербайджане будет полностью восстановлена в ближайшие минуты

3 июля 2018 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подача электроэнергии в Азербайджане будет полностью восстановлена в ближайшие минуты, сообщил во вторник Trend глава службы по связям с общественностью и пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

"Подача электроэнергии за счет собственных средств в Баку восстановлена полностью, а в регионах - на 80 процентов. В ближайшие минуты подача электроэнергии будет полностью восстановлено на всей территории Азербайджана", - сказал Бабанлы.

По его словам, в связи с полным восстановлением работы подстанций, отпала необходимость в закупке электроэнергии из Грузии и России.

"Все наши станции работают согласно резервной мощности. Задержка объясняется тем, что процесс запуска станций требует определенного времени", - сказал Бабанлы.

В ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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