Пожар на Мингячевирской ТЭС не повлиял на энергораспределение - "Азеришыг"

БАКУ /Trend/ - Пожар, случившийся на территории ООО "Азербайджанская ТЭС" в Мингячевире, не повлиял на распределение электроэнергии, сообщил в четверг Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

"Пожар не оказал влияния на энергораспределительную сеть. Подача электроэнергии осуществляется в нормальном режиме", - сказал Мустафаев.

Сегодня в 08:25 на территории ООО "Азербайджанская ТЭС" в Мингячевире вновь произошел пожар.

Противопожарные бригады прибыли на место в 08:28. Пожар охватил рубильник и обмотку одного из трансформаторов напряжения, а также загорелось трансформаторное масло, разлитое на территории в 400 квадратных метров. Другие трансформаторы были защищены от огня.

Пожар был потушен в 08:46.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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