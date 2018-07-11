Фуад Мурадов провел ряд встреч во Франции

БАКУ /Trend/ - Глава Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов в рамках визита во Францию провел ряд встреч, говорится в сообщении Госкомитета.

Согласно сообщению, в первый день своего визита глава Госкомитета побывал в посольстве Азербайджана во Франции, возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем Мурадов встретился с советником по дипломатическим вопросам главы МВД Франции Жерара Колона Фредериком Янгом, а также с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции Аленом Юпером.

Делегация, возглавляемая Фуадом Мурадовым, побывала в Ассоциации друзей Азербайджана, а также провела встречи с членами семей иммигрантов Азербайджанской Демократической Республики и азербайджанской семьей.

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