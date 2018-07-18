Фонду господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана выделено 35 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонду государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана до сегодняшнего дня было выделено 35 миллионов манатов. Об этом в среду сказал глава Фонда Вугар Сафарли.

Сафарли отметил, что за счет этих средств развивались печатные органы, редакции были оснащены высокими технологиями. «Сегодня можно сказать, что у каждого журналиста есть персональный ноутбук. И это притом, что когда-то в редакциях ощущалась нехватка компьютеров, и оборудование был непригодно для использования», - отметил глава Фонда.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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