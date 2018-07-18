Фонду господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана выделено 35 млн манатов

18 июля 2018 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонду государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана до сегодняшнего дня было выделено 35 миллионов манатов. Об этом в среду сказал глава Фонда Вугар Сафарли.

Сафарли отметил, что за счет этих средств развивались печатные органы, редакции были оснащены высокими технологиями. «Сегодня можно сказать, что у каждого журналиста есть персональный ноутбук. И это притом, что когда-то в редакциях ощущалась нехватка компьютеров, и оборудование был непригодно для использования», - отметил глава Фонда.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Третий дом для журналистов в Баку будет сдан в августе 2020 года
Общество 11:56
Вугар Сафарли: Новый дом для журналистов в Баку будет сдан в ближайшие три года
Общество 25 декабря 2017 12:14
Представители медиа почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Политика 22 июля 2017 13:18
В Азербайджане проводится работа по улучшению социального положения журналистов, не имеющая аналогов в мире - Вугар Сафарли
Общество 22 июля 2017 11:20
Вугар Сафарли: Квартиры журналистам в Баку будут предоставлены 20 июля
Общество 18 июля 2017 13:52
Вугар Сафарли: Открытие жилого дома для журналистов состоится 21 июля
Общество 14 июля 2017 11:34
Лента новостей
В Узбекистане сократилось число естественных монополий
Бизнес 13:14
Турецкий инвестор построит в Ташкенте торговый центр и "Умный дом"
Бизнес 13:13
Вюсаля Ализаде в азербайджанском национальном платье очаровала гостей "Астана-Аркау" (ФОТО)
Стиль 13:06
Казахстан увеличил производство золота
Бизнес 12:52
Военные Узбекистана и Казахстана провели первые совместные учения
Узбекистан 12:49
КТК-Россия объявил тендер на международные курьерские услуги
Тендеры 12:38
Bakcell организовала очередной тренинг для участников программы AppLab (ФОТО)
ИКТ 12:36
Туркменистан наращивает производство стройматериалов
Бизнес 12:30
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование и средства связи
Тендеры 12:24