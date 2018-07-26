В Центре Гейдара Алиева выступит Хор Турецкого

26 июля 2018 20:53 (UTC+04:00)

10 октября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт хора Турецкого, сообщили в пресс-службе центра.

На бакинском концерте группа представит различные хиты мировой классики и популярные песни из самых известных композиций своего репертуара.

Хор Турецкого - уникальное музыкальное явление XXI века, синергия певцов с широкими вокальными возможностями, актерскими способностями и необычной харизмой.

Хор Турецкого дебютировал в 1990 году. Создатель художественной группы и художественный руководитель - народный артист России Михаил Турецкий.

Репертуар коллектива обширен - они исполняют как мировую классику, так и рок, поп-музыку, оперу, джаз и народные песни. Группа исполняет композиции на более чем 10 языках.

Их называют рекордсменами по популярности – они выходили на сцену более 6000 раз, во время туров они проехали 4,5 миллиона километров. Наряду с регулярными концертами в разных городах России коллектив часто выступает в странах Балтии, Германии, США, Канаде, Израиле и Беларуси. Группа также выступала в Испании, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Австралии, Китае и Вьетнаме. Только в мае этого года в рамках музыкального марафона за 10 дней состоялись концерты в разных городах семи стран - Париже, Любляне, Вене, Берлине, Тель-Авиве, Нью-Йорке и Минске.

Концерты группы всегда проходили с аншлагами. 9 мая 2015 года в Москве концертная программа «Песни Победы» собрала рекордную аудиторию - 150 000 зрителей. Одной из самых ярких особенностей коллектива является способность заставить петь любую аудиторию в зале.

Билеты на концерт в Баку можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева и точках продаж iTicket.az

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