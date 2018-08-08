Агентство продбезопасности Азербайджана об эпизоотической ситуации в Грузии

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предупредило население об опасных для человека инфекционных болезнях животных, которые могут перейти на территорию Азербайджана из других стран, говорится в среду в сообщении агентства.

«Всемирная организация по охране здоровья животных установила, что среди крупного рогатого скота в регионе Самцхе-Джавахети Грузии распространен нодулярный дерматит. В связи с этим юридические и физические лица, обратившиеся в связи с импортом крупного рогатого скота из этой страны, должны учитывать соответствующие требования Всемирной организации по охране здоровья животных», - отмечает агентство.

Также агентство сообщает, что обратилось в Государственный таможенный комитет о проведении на таможенных пропускных пунктах дезинфекции транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом через этот регион Грузии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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