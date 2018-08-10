В Национальной арене гимнастики в Баку всегда очень красивые церемонии открытия - зрительница

БАКУ /Trend/ - Все соревнования в Национальной арене гимнастики прекрасно организованы, сказала Trend в пятницу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Гюлянбяр Бадалова.

"Мы каждый раз стараемся попасть на выступления в Национальной арене гимнастики. Считаю, что организация всех мероприятий здесь просто прекрасная, и всегда бывают очень красивые церемонии открытия. Мы очень довольны, и нам все нравится", - отметила она.

По словам Бадаловой, дочь которой тоже занимается художественной гимнастикой, дети, наблюдая за соревнованиями, стремятся к большим достижениям.

"У дочери есть свои фавориты, за выступлениями которых она всегда наблюдает, и это ее еще больше подбадривает и стимулирует, потому что заниматься художественной гимнастикой - это большой и тяжелый труд", - добавила Бадалова.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе на соревнованиях выступают гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях ведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете учитывается лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях примут участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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