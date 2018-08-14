В Азербайджане на картофельных полях обнаружены вредители (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В равнинных территориях Товузского района Азербайджана на посевных площадях был проведен фитосанитарный осмотр предназначенного для употребления в пищу картофеля, а также семенного картофеля. В результате было выявлено распространение на продукции сельскохозяйственного вредителя - картофельной моли, говорится во вторник в сообщении министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Специалисты Товузского районного центра защиты растений Государственной фитосанитарной службы за счет государственного бюджета осуществили необходимые меры по борьбе против этих вредителей, применив биологический препарат "Bassilus Thuringiensis 32000 LUVP" для того, чтобы защитить 1200 тонн картофельной продукции, предназначенной для употребления в пищу, а также семенной картофель.

Отметим, что фермеры как правило отдают предпочтение методам биологической борьбы, нежели методам химического уничтожения вредителей. Это связано с тем, что при нарушении правил техники безопасности во время применения химических препаратов были зафиксированы случаи отравления людей. В то же время использование методов биологической борьбы не представляет какой-либо угрозы для здоровья человека, и исключает возможность отравления.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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